Alec Baldwin será processado por morte de diretora em 2021

Alec Baldwin disparou a arma que matou acidentalmente a diretora fotográfica no set do filme "Rust"

O ator Alec Baldwin será acusado de homicídio culposo - quando não há intenção de matar - por atirar, acidentalmente, em uma diretora de fotografia no set de filmagem do filme de faroeste "Rust", em 2021.

Hannah Gutierrez-Reed, encarregada das armas do filme e responsável pelo revólver que disparou o tiro e matou Halyna Hutchins, na época com 42 anos de idade, também irá responder na Justiça. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 19, pela promotora do primeiro distrito judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies.

Se forem considerados culpados, ambos podem ser condenados a até 18 meses de prisão e a pagar uma multa de US$5.000, o equivalente a R$26.000.

"Depois de uma exaustiva análise das provas e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de 'Rust'", declarou a promotora Carmack-Altwies.

Dave Halls, o assistente de direção que entregou a arma ao ator momentos antes dos disparos, concordou em se declarar culpado pelo mau manuseio do objeto letal. Na época, Alec Baldwin dizia não acreditar que alguém seria incriminado pela fatalidade, mas questionava a falta de responsabilidade daqueles que deveriam ter verificado a arma antes de ser utilizada no set.

"Alguém pôs uma bala real na arma e deveria tê-la sabido. Esse era o trabalho de Gutiérrez-Reed. Seu trabalho consistia em observar as munições e não se supunha que houvesse munição real no estúdio. Há duas pessoas que não fizeram o que deveriam ter feito. Não quero que vão para a prisão ou que suas vidas virem um inferno. Não quero isso, mas quero, sim, que todos saibam que estas são as duas pessoas responsáveis pelo que ocorreu.”, declarou o ator, em entrevista à CNN em agosto de 2022.

Durante um treinamento com o revólver, Alec Baldwin também atingiu acidentalmente o diretor do filme, Joel Souza, que ficou ferido, mas sobreviveu. "Ninguém está acima da Lei e todos merecem Justiça", reforçou a promotora.



