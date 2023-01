Netflix: The Killer estreia com Sophie Charlotte e Tilda Swinton

Sophie Charlotte está no elenco de "The Killer", novo filme da Netflix que irá estrear em 10 de novembro

Anunciado nesta quarta-feira, 18, a lista de filmes que vão estrear em 2023 na Netflix conta com “The Killer”, produção dirigida por David Fincher, de “Clube da Luta”, “Garota Exemplar” e “Love, Death and Robots”. Com estreia marcada para 10 de novembro, o longa traz no elenco a atriz teuto-brasileira Sophie Charlotte.

CONFIRA Os principais lançamentos de filmes em 2023 na Netflix



Inspirado na série de graphic novels escrita por Alexis Nolent, “The Killer” acompanha a história de um assassino que, após uma sequência de desastres, enfrenta poderosas organizações criminosas que atuam internacionalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Sophie Charlotte, Tilda Swinton (“As Crônicas de Nárnia”), Michael Fassbender ("X-Men: Primeira Classe"), Charles Parnell e Arliss Howard integram o elenco de “The Killer”. O longa-metragem tem direção de David Fincher e roteiro de Andrew Kevin Walker (“Se7en: os sete crimes capitais”, “8 Milímetros” e “A lenda do cavaleiro sem cabeça”).



LEIA MAIS Com Sophie Charlotte, filme sobre Gal Costa é ampliado após morte da cantora

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags