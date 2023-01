Da UFC para HBO Max: Amandyra entra no elenco de Da Ponte Pra Lá

Nascida em Guarulhos, mas radicada no Ceará, a multiartista Amandyra foi confirmada no elenco da nova série da HBO Max, ‘‘Da Ponte Pra Lá’’. A atriz foi escalada para viver a personagem Nayara e as gravações da produção já foram iniciadas, mas ainda não há previsão da data de estreia.

A série terá sete episódios, abordando diferenças sociais e culturais dos jovens da periferia e do centro das grandes cidades. "Uma jovem da periferia investiga a morte de seu melhor amigo, um garoto trans, e descobre enormes fissuras e pontes inesperadas entre a elite e a quebrada numa série épica, íntima e musical ao mesmo tempo”, narra Vicente Amorim, produtor-executivo e diretor artístico da série.

Nayara, personagem de Amandyra, é agitadora cultural e mestre de cerimônia das batalhas de rima do Jardim Amarilis. "Ela é um espelho pros jovens que encontram na cultura Hip Hop um lugar para discutir suas necessidades e visão de mundo. Os diretores me dão muita liberdade para improvisar nas batalhas. Como atriz, isso é sempre instigante, amplia minha relação com a personagem e a história", declara Amandyra.

O elenco também é composto por Gabz, João Guilherme, Victor Liam, Marcello Antony, Augusto Madeira e Virginia Cavendish.

Conheça Amandyra

‘‘Da Ponte Pra Lá’’ é a estreia de Amandyra em uma série de plataforma de streaming (Foto: Ariela Bueno / Divulgação)



Nascida em Guarulhos, cidade da Região Metropolitana de São Paulo, e filha de cearenses, Amandyra é atriz, pesquisadora, performer e produtora cultural. A atriz se mudou para Fortaleza com o objetivo de cursar a graduação em Teatro-Licenciatura da Universidade Federal do Ceará.

Na capital cearense, a artista atuou nos espetáculos "Barracal" (de Andréia Pires) e "Cama de Baleias" (Francis Wilker). Em São Paulo, atuou no espetáculo "299 - uma história que passa pelo real mas é totalmente ficcional" (Telma Helena). Atualmente, faz parte da Coletiva Negrada, na qual atua e assina a dramaturgia do espetáculo "Procedimentos para Não Esquecer".

Amadyra também já fez participações no cinema, atuando nos curtas-metragens "Preces Precipitadas de Um Lugar Sagrado Que Não Existe Mais" (Mike Dutra e Rafael Luan, 2019), obra na qual foi indicada ao Prêmio de melhor atriz de curta-metragem no Festival Cine Ibiapina, em 2022. Entre 2020 e 2022, gravou diversos filmes, que estreiam ainda em 2023.

‘‘Da Ponte Pra Lá’’ marca a estreia da artista em uma série de plataforma de streaming. "Me sinto em casa e relembro os caminhos que me fazem o que sou. Andei por muitos cantos da cidade de São Paulo e Guarulhos estudando teatro, então tenho muito carinho pelo lugar. A série me ajuda a expandir minha comunicação com a quebrada e sua pluralidade de histórias que envolvem corpos LGBTQIAP+ e racializados", declara.

