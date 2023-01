Gratuito: Theatro José de Alencar realiza atividades na terça, 17

Nesta terça-feira, 17, o Theatro José de Alencar realiza a primeira edição do “Theatro de Portas Abertas”, projeto que promove o acesso gratuito ao equipamento, com atividades artísticas e culturais voltadas para todas as idades durante a data.

Iniciando no período da manhã, o Theatro de Portas Abertas irá realizar visitas guiadas nos horários de 9, 10, 11 e 14 horas. Já à tarde, às 15 e às 16 horas, a visita guiada terá presença de um intérprete de Libras. É preciso fazer um agendamento prévio para participar da visita guiada no TJA.

De 14 às 17 horas, o público poderá participar da oficina “Dança e Improvisação”, ministrada por Maria Epinefrina, bailarina, coreógrafa e produtora. A oficina será realizada na sala de Dança Hugo Bianchi, no qual serão discutidos corpo, improvisação, tempo, movimento e as práticas da dança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Situados entre o Pátio Nobre e o Porão do Theatro, de 14h30min às 19 horas, os alunos do curso Canteiro de Artes da Técnica irão apresentar a finalização dos módulos de Luz, Som e Cenotécnica. Para embalar os visitantes, a DJ Vladia Soares e grupo + Melanina tocam o melhor da música brasileira.

No Jardim de Burle Marx, a partir de 16h30min, ocorrerá a aula aberta de Danças Africanas Ancestrais, ministrado por Rubéns Lopes, professor, pesquisador em dança e artista. A calçada do TJA recebe muita tradição e ancestralidade com apresentação do Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria – Devotos de São Benedito.

Theatro de Portas Abertas

Quando: terça-feira, 17, das 9 horas às 20 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centroo)

Agendamentos: (85) 3101.2586

Instagram: @tja.theatrojosedealencar

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags