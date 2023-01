Atriz italiana Gina Lollobrigida morre aos 95 anos

A atriz italiana Gina Lollobrigida, diva do cinema de meados do século XX, faleceu nesta segunda-feira, 16, aos 95 anos - como anunciou o ministro da Cultura de seu país, Gennaro Sangiuliano, no Twitter.

A intérprete de "Pão, amor e fantasia" (1952), que ficou famosa por sua beleza e participação de mais de 60 filmes, passou por uma cirurgia em setembro passado, após fraturar o fêmur por uma queda em casa.

Em sua carreira, Gina ganhou fama internacional ao representar o renascimento italiano depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950. A atriz dividiu cena com outras estrelas do cinema como Rock Hudson, Burt Lancaster, Humphrey Bogart e Frank Sinatra.

O início de sua vida no cinema foi quando a artista ganhou a terceira colocação no concurso de beleza Miss Itália, em 1947. Ela ficou famosa em seu país pelos filmes "A Provinciana" e "Pão, amor e fantasia".

No Brasil, seus filmes mais conhecidos são "O Corcunda de Notre Dame" (1956), e "Quando setembro vier" (1961), "Mar louco" (1963) e "Noites de amor, dias de confusão" (1968). Recentemente, em 2018, Gina Lollobrigida entrou para a calçada da fama em Hollywood.



