Gratuito: Concerto de música sacra reúne mais de 150 músicos

O concerto de música sacra, Louvor em Harmonia, apresenta gratuitamente neste sábado, 14, no bairro Cidade 2000, a 11º edição do evento, após dois anos sem ocorrer devido a pandemia.

Com a participação de 153 musicistas, entre vozes e instrumentistas, o recital reúne músicos de mais de setes cidades do Brasil. O concerto tem como objetivo promover a educação e desenvolver habilidades dos participantes, como forma de estimular a cultura de música sacra.

Desde a última segunda-feira, 9, os músicos profissionais e amadores participam de oficinas e treinamentos com a finalidade de aperfeiçoarem as habilidades de canto e de instrumentos. As aulas são ministradas por instrutores formados e com experiência em canto e regência.

Para esta edição, a orquestra terá como regente principal, o maestro amazonense Zacarias Fernandes, diretor do projeto Amazônia em Coro, com experiência em regência do coral do Teatro Amazonas, além de ensino de música e canto.

Concerto de música sacra do 11° Louvor em Harmonia



Quando: sábado, 14, às 19h30

Onde: Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, no Bairro Cidade 2000, na Avenida Nila Gomes de Soárez, n° 155

Acesso gratuito

