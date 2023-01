Gloria Groove faz show em Fortaleza: 'Público teme o que não entende'

Oito meses atrás, quando Gloria Groove esteve em Fortaleza pela última vez, o 2022 da artista já estava marcado por sucessos — em especial a repercussão do álbum "Lady Leste". De lá para cá, a paulistana conquistou ainda mais com a temporada de "Música Boa Ao Vivo", o recorde mundial de ser uma das artistas drags mais seguidas e a turnê pelo País. Ela retorna à Capital no Fica, Vai Ter Pop, que conta ainda com a cantora Wanessa. As apresentação ocorrem no Centro de Eventos do Ceará neste sábado, 14, às 22 horas.

"2022 foi o ano que superou todas as minhas expectativas. Eu sabia da força do trabalho que tínhamos em mãos, mas não podia imaginar a dimensão que tomaria tão rápido", celebra ela em entrevista ao V&A. "Hoje, sinto que conheço muito melhor o meu processo, espero que em 2023 eu consiga desempenhar mais projetos de forma ainda mais consciente", espera.

Questionada sobre uma aposta de tendência sonora para o Carnaval 2023, Gloria é taxativa: "Independente da novidade desse verão, uma coisa é certa: o funk nunca sai de moda", afirma, sugerindo o ritmo que pode figurar nos próximos lançamentos da cantora.

Da turnê de sucesso aos hits cantados em plena televisão aberta, Gloria é um dos nomes centrais da popularização da cultura drag no Brasil e no mundo, o que deve ser reforçado no País com a estreia em 2023 da versão brasileira de "RuPaul's Drag Race", reality de sucesso com drag queens. "Acredito que desde o início a cultura drag estava destinada ao mainstream, era tudo uma questão de tempo e da propagação do que são as raízes dessa cultura. O público teme aquilo que não entende", avalia a artista.

