Manu Gavassi estreia no Acústico MTV com homenagem à Rita Lee

Com Manu Gavassi, novo Acústico MTV estreia em fevereiro na MTV e no streaming do Paramount+

Após quatro anos do último Acústico MTV no Brasil, o programa retorna em 2023 com Manu Gavassi em uma apresentação especial em homenagem à Rita Lee. Com estreia marcada para o dia 2 de fevereiro, “Acústico MTV: Manu Gavassi canta ‘Fruto Proibido’” celebra o quarto álbum solo de estúdio da rainha do rock nacional.

Com um banda composta apenas por mulheres, a cantora, influenciadora digital e ex-BBB Manu Gavassi sobe ao palco montado como um parque de diversões para homenagear uma das principais artistas do Brasil e cantar os maiores sucessos de Rita Lee.

No programa que esteve parado desde 2019, sendo o último com Tiago Iorc, o Acústico MTV de 2023 traz Liniker, Lucas Silveira e Tim Bernardes como convidados especiais para se apresentarem junto com Manu. A nova edição do programa será exibida na MTV e no streaming do Paramount+.



Confira o trailer do Acústico MTV: Manu Gavassi canta ‘Fruto Proibido’

