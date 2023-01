Edward Norton é descendente de Pocahontas; entenda

Aos 53 anos de idade, o ator norte-americano Edward Norton, conhecido por seus papéis em “Clube da Luta” e “Glass Onion - Um Mistério de Knives Out”, descobriu que Pocahontas é sua 12ª bisavó. A revelação aconteceu no programa "Finding Your Roots", do canal PBS, nos Estados Unidos.

Norton já havia escutado sobre um possível parentesco de sua família com a filha do chefe Powhatan, reconhecida por sua animação na Disney, mas o boato foi confirmado pelo historiador e apresentador do programa na PBS, Henry Louis Gates Jr.

“Você tem uma trilha direta, sem dúvidas, conectada à sua 12ª bisavó e bisavô, John Rolfe e Pocahontas”, destacou Gates na gravação.

A verdadeira história de Pocahontas está entrelaçada com os seus mitos desde o século 17. De acordo com o portal Smithsonian Magazine, o nome real da nativa americana era Amonute, e Pocahontas, o seu apelido.

Diferente de sua versão retratada pela Disney em 1995, ela se casou com o britânico John Rolfe em 1614 e foi convertida para a religião cristã, batizada como “Rebecca”. Três anos depois, Pocahontas faleceria na Inglaterra.

“Apenas faz a gente perceber o pequeno… pedaço de toda a história humana que você é”, comentou o ator ao receber a notícia.

Edward Norton: Outros ancestrais

O episódio também revelou que o trisavô de Edward Norton, chamado John Winstead, escravizou uma família, incluindo um homem de 55 anos, uma mulher de 37 anos e cinco meninas, de acordo com os registros do censo no programa.

“A resposta curta é que essas coisas são desconfortáveis. E você deveria ficar desconfortável com elas”, respondeu Norton ao ser questionado sobre o parentesco.

Uma das meninas escravizadas tinha oito anos de idade. “Quando você lê ‘escrava de oito anos’, você só quer morrer”, reage o ator nomeado ao Oscar.

O programa "Finding Your Roots" ajuda celebridades a encontrarem seus ancestrais. Gates, o apresentador, revelou ainda que Norton compartilha um primo distante com uma colega de profissão: Julia Roberts.

Edward Norton: Veja trecho do programa em inglês

Through a direct paper trail leading to Amonute (commonly known by her nickname Pocahontas) and John Rolfe’s 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true: he is their descendant!



Season 9 of #FindingYourRoots premieres at 8/7c! pic.twitter.com/tBrvO28kEC — PBS (@PBS) January 3, 2023

