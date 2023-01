Miley Cyrus irá lançar novo single no dia 13 de janeiro

Recordista de vendas, compositora e eterna Hannah Montana, Miley Cyrus anunciou no último sábado, 31 - durante o “Miley’s New Year’s Eve Party”, seu programa especial de ano novo - que seu novo single “Flowers” será lançado no dia 13 de janeiro.

No maior estilo superstar, entre suas performances e o papel de apresentadora, Miley presenteou os fãs nas últimas horas de 2022 com clipes especiais de “Flowers”. O último lançamento da artista foi com o álbum “Attention”, uma compilação de canções gravadas ao vivo em 2022.

Assista o trailer de “Flowers”, nova música de Miley Cyrus:

Os fãs começaram a especular sobre novas músicas após Miley espalhar posters com a mensagem “Novo ano, nova Miley" em diversas cidades no mundo, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, no mês de dezembro.

Pouco depois, foi descoberto que o site oficial da cantora havia iniciado uma contagem regressiva para um novo anúncio, em que revelou o lançamento de “Flowers” para o dia 13 de janeiro. Fãs atentos puderam perceber que há uma nova contagem regressiva no site e deverão continuar acompanhando MileyCyrus.com para mais anúncios da nesta semana.

O “Miley’s New Year’s Eve Party”, que Miley apresentou com a superstar global Dolly Parton, que também é sua madrinha. Além do anúncio de ”Flowers”, o especial incluiu um lineup de primeira, com performances musicais e convidados especiais incluindo Sia, Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily e Fletcher, além de Paris Hilton, Chloe Fineman, do SNL, Sarah Sherman e o trio Please Don’t Destroy.



