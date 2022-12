Primeiro "Altas Horas" de 2023 fará homenagem a Milton Nascimento

Duda Beat, Liniker, Maria Gadú, Pitty, Samuel Rosa, Sandy e Zé Ibarra, do Bala Desejo, são alguns dos convidados que irão apresentar versões exclusivas das canções de Milton Nascimento no "Altas Horas"

Dono de grandes sucessos da música brasileira como “Maria, Maria”, "Coração de Estudante" e “Quem sabe isso quer dizer que é amor”, Milton Nascimento será homenageado no programa “Altas Horas” no próximo dia 7 de janeiro.

Comandado por Serginho Groisman, o primeiro “Altas Horas” de 2023 será especial ao músico que marcou gerações e que dá nome ao palco do programa global. No especial, Duda Beat, Liniker, Maria Gadú, Pitty, Samuel Rosa, Sandy e Zé Ibarra, do Bala Desejo, são alguns dos convidados que irão apresentar versões exclusivas das canções de Milton.

Além das apresentações musicais, Milton irá contar suas histórias e compartilhar os bastidores dos seus 60 anos de trajetória com a música. Os atores Reynaldo Gianecchini e Allanis Guilen também estarão presentes para homenagear o músico, assim como artistas e personalidades de diversas áreas, como o futuro Ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, o fotógrafo Bob Wolfenson, os jornalistas Sandra Annenberg e Valmir Salaro, entre outros.

O especial “Altas Horas” em homenagem a Milton Nascimento será exibido no sábado, dia 7 de janeiro, às 22h30min, após a novela “Travessia.”



