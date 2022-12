Casa do Grupo Ninho de Teatro é roubada; artistas pedem doação

Os interessados em contribuir para a compra dos materiais e manutenção da casa do Grupo Ninho de Teatro podem doar via PIX ou transferência bancária

Localizada no Cariri, a sede do Grupo Ninho de Teatro foi roubada na noite do último domingo, 25. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 26, em publicação nas redes sociais do Grupo.

Na ocasião, os assaltantes levaram equipamentos essenciais para montagem e produção dos espetáculos, como projetor, caixa de som e extensões, além de uma câmera de segurança, ventiladores e um botijão de gás, totalizando cerca de 10 mil reais em mercadorias.

Existente há 14 anos, o Grupo Ninho de Teatro tornou-se um dos principais pontos culturais do Crato, realizando diversas atividades, desde montagens e apresentações em várias regiões do país, além de beneficiar mais de 200 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Grupo Ninho de Teatro está recebendo doações. Os interessados em contribuir para a compra dos materiais e manutenção da casa do Grupo podem doar via PIX ou transferência bancária.

Doação Grupo Ninho de Teatro

Chave PIX: 10.956.041/0001-00

Associação G N T P Artísticas

Dados Bancários:

ASSOCIACAO G N T P ARTISTICAS

CNPJ: 10.956.041/0001-00

BANCO ITAÚ

Agência: 7943

Conta Corrente: 31862-1

Mais informações: Instagram @gruponinho



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags