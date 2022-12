Não sabe o que fazer no Natal? Veja opções de lazer para o dia 25

Apesar da tradicional ceia de Natal acontecer no dia 24, também há opções de celebração para o dia 25. As atividades da festividade envolvem maratonas de filmes, como o Sessão Retrô na Megapix, e também festas, a exemplo do Flores Sunset. Veja lista completa de ações em seleção do Vida&Arte:

Flores Sunset

O Flores Sunset, pré-Réveillon do Bloco Siriguella, já é tradição em Fortaleza. Desta vez, Bell Marques chega no Marina Park com repertório composto pelos maiores sucessos do axé. Ele também traz como convidados Timbalada, Márcia Fellipe, Marcinho e DJ RB. O evento também conta com Open Bar de cerveja, água, whisky e outras bebidas.

Quando: domingo, 25, às 16 horas

Onde: Bosque do Marina Park Hotel (avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: R$280 (meia) e R$373 (inteira)

Ingressos disponíveis no EFolia

Despedida DUBaile

A banda DUBaile surgiu em meados de 2017, com a proposta de unir ritmos brasileiros em repertório diverso. Após cinco anos no circuito cultural de Fortaleza, o grupo encerra oficialmente as atividades no evento "DUBaile - O Último Baile", realizado no Moto Libre. Os integrantes prometem relembrar os melhores carnavais na noite.

Quando: domingo, 25, às 18 horas

Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$20

Ingressos disponíveis no Sympla

Sessão retrô

A plataforma Megapix prepara programação especial de Natal para os últimos dias de dezembro. O especial "Natal em Família" exibe os filmes "E.T. - O Extraterrestre", "Meu Malvado Favorito 3", "Pai em Dose Dupla 2", "Minha Mãe É Uma Peça 3" e "A Sogra Perfeita".

Onde assistir: Megapix

Tá Rindo de Quê?

O documentário "Tá Rindo de Quê?" é destaque na programação do Curta!, grupo que tem como missão a difusão de conteúdos audiovisuais relevantes nas áreas de artes e humanidades. A produção mostra como o humor funcionou como uma arma de resistência no período da ditadura militar, se tornando uma forma de driblar censuras e revolucionar linguagens.

Onde assistir: Curta!

