Vítima de racismo, Eddy Jr. agride vizinho e é denunciado à polícia

O humorista Eddy Jr., 27 anos, afirmou em suas redes sociais que agrediu o filho de Elisabeth Morrone, 69 anos, vizinha que o ofendeu com expressões racistas em outubro deste ano. As declarações foram feitas em seu perfil no Instagram e Twitter nesta quinta-feira, 22.

Há dois meses, Eddy Jr. fez um registro em vídeo de um momento que é xingado pela vizinha do prédio em que mora, na Zona Oeste de São Paulo. A mulher aparece na gravação ofendendo o humorista: "imundo", "cai fora, macaco", "cai fora, bandido", "cagão bundão".

A resolução do caso aberto em outubro foi a proibição de Elisabeth Morrone frequentar o mesmo espaço que Eddy Jr. Dois meses depois, nesta quinta-feira, 23, o jovem apareceu no stories do seu Instagram narrando o primeiro reencontro no condomínio com a vizinha e seu filho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje foi a primeira vez que eu encontrei com a vizinha e com o filho dela depois do acontecido e aconteceu loucuras", afirmou no stories.

No Twitter, o jovem falou abertamente sobre o ocorrido: “É o seguinte, acabei de encontrar com minha vizinha e o Filho dela… Arrebentei o mano, muito soco e tapa na cara, é isso. Eles foram para delegacia”.

É o seguinte, acabei de encontrar com minha Vizinha e o Filho dela…

Arrebentei o mano, muito soco e tapa na cara é isso eles foram pra delegacia.. — Eddy Jr (@EddJr_) December 22, 2022

Delegacia e repercussão

Segundo o jovem, ele já está ciente de que os vizinhos buscaram a polícia para o caso. Ele também publicou vídeos feitos por ele em que aparece agredindo o rapaz na rua, com Elisabeth ao lado, e repostou os registros dele das ofensas racistas em outubro.

"A minha reação foi essa e pronto, é isso. Foi isso que aconteceu, mano. Eles foram pra delegacia. Vai dar merda pra mim [aponta para pele], pra eles não e é isso, mas foi isso que aconteceu."

E continua, em sequência: "Eles estão vivendo aqui no condomínio normal, andam por aí normal tranquilo. E eu tenho que ficar na minha casa, ansioso, tenho que ficar na minha casa com gatilho".

"Eu tenho certeza total que eu errei, mano, porque nada se resolve na agressão", conclui Edy Jr. Em nota, a assessoria de Eddy Jr. afirmou que o humorista não vai se manifestar sobre o caso ocorrido nesta quinta-feira.



Sobre o assunto Saiba quem é Eddy Jr., humorista que sofreu ataque racista

MRE da Holanda se desculpa por 'racismo institucional'

Documentário "Harry & Meghan" critica a imprensa britânica, a família real e o racismo

Consciência Negra: expressões reforçam racismo e devem ser evitadas

Jogador de eSports é acusado de racismo relacionamento abusivo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags