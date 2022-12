Filmes de Natal: uma seleção de clássicos e lançamentos

Com o Natal se aproximando, alguns cinéfilos já começam a preparar sua listinha de filmes para reunir a família e os amigos ao redor da tela. Muitas vezes, nem precisa de companhia, a época natalina junto de chocolate, pipoca e uma bom história já é o suficiente. Pensando nisso, o Vida&Arte selecionou alguns clássicos do universo cinematográfico e algumas novidades para tornar esse momento mais especial e divertido. Confira a seguir.

Clássicos de Natal

Esqueceram de mim

Acidentalmente, a família de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) o esquece em casa nas férias de Natal. Sozinho e sem ter ninguém a quem recorrer, o menino de apenas oito anos terá que resolver seus problemas: ir às compras, cozinhar, lavar a roupa e até espantar os ladrões que tentam invadir sua casa. O longa de 1990 foi um sucesso e conta com uma sequência de 6 filmes que mescla seus atores com o passar do tempo. "Esqueceram de mim" foi durante 21 anos a maior bilheteria de filmes de comédia de todos os tempos, até que "Se Beber, Não Case 2" o superasse em 2011.

Onde assistir: Disney+

O Grinch

Para alguns é motivo de medo, para outros é o sinônimo perfeito do Natal. O filme "O Grinch", de 2000, conta a história de um personagem que odeia o Natal e resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal. Devido ao seu sucesso, em 2018 o longa ganhou uma versão mais atual que, apesar das críticas, arrecadou mais de US$ 225 milhões em todo o mundo.

Onde assistir: Netflix

O Expresso Polar

É véspera de Natal e um garoto está acordado. Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê à sua frente um gigantesco trem com destino ao Pólo Norte, cujo condutor o convida para embarcar. O longa, de 2004, foi indicado a três Oscars e teve um faturamento mundial de US$ 306,85 milhões.

Onde assistir: Prime Video

Meu Papai É Noel

Entregando os presentes na casa do vendedor de brinquedos Scott Calvin (Tim Allen), Papai Noel sofre um acidente e cai do telhado da casa. Machucado, ele não consegue continuar seu trabalho e resolve pedir a ajuda de Scott para salvar o Natal. O homem aceita a complicada tarefa, mas logo percebe que está engordando e ganhando barba, transformando-se no novo Papai Noel. "Meu Papai é Noel", de 1994, também se tornou um sucesso e contou com mais dois filmes, "Meu papai é Noel 2", de 2002, e "Meu Papai é Noel 3", de 2006.

Onde assistir: Disney

Um Duende em Nova York

Foto: Reprodução/Internet Assista ao filme "Um Duende em Nova York", disponível no Prime Video

Buddy (Will Ferrell) foi criado no Pólo Norte e, apesar de ser um humano, acaba se transformando em um elfo. Após ter problemas na comunidade em que vive, Buddy decide largar tudo e partir rumo a Nova York O filme, de 2003, é amado pelos críticos e pelo público Como resultado, a produção é considerada um dos clássicos dos filmes de Natal.

Onde assistir: Prime Video

Romances natalinos na Netflix

Uma Quedinha de Natal

Também da lista de novidades da Netflix, "Uma Quedinha de Natal" traz Lindsay Lohan como uma herdeira mimada que perde a memória em um acidente de esqui e acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano.

O Diário de Noel

Baseado no livro "The Noel Diary", de Richard Paul Evans, o longa traz os personagens Jacob e Rachel na busca de entender o passado e reescrever o futuro. Os dois estão em busca de Noel, um estranho que deixou um diário perdido na casa de Jacob. Ao longo do caminho, eles encontram mais do que jamais poderiam ter imaginado, incluindo uma oportunidade para o amor. A produção é de 2022, sendo novidade na Netflix.

O amor não tira férias

Disponível na Netflix, o romance conta a história de Amanda Woods, que está deprimida porque terminou com o namorado, e Iris Simpkins, uma redatora de coluna popular que tem pouca sorte com homens. Durante as festas natalinas, as duas decidem trocar de casa e acabam conhecendo outros homens. O longa é de 2006 e traz Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black no centro da história.

Um Natal Cheio de Graça

Com Gkay e Sérgio Malheiros, "Um Natal Cheio de Graça" é dirigido por Pedro Antônio Paes. No longa, após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional. Disponível na Netflix.

Natal Com Você

Em busca de inspiração musical, uma pop star decide realizar o desejo de natal de uma fã e acaba encontrando uma chance no amor. Lançado recentemente na Netflix, o longa traz os atores Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr como protagonistas.

Animações da época

Os fantasmas de Scrooge

O longa traz Ebenezer Scrooge (Jim Carrey), um milionário muito mesquinho que despreza a época natalina. Com a morte de seu sócio, Ebenezer recebe a visita de três fantasmas do Natal: do passado, do presente e do futuro. Cada um deles, levará o velho ranzinza para uma viagem que o ajudará a refletir melhor sobre sua vida passada e a escolha que fará para o futuro.

Onde assistir: Disney+

Klaus

Em uma remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva e no misterioso carpinteiro Klaus, que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos a mão. Lançado em 2020.

Onde assistir: Netflix

Elliot - uma história de Natal

Quando a veterana rena Blitzen anuncia seu plano de se aposentar em 21 de dezembro, Elliot, um cavalo miniatura, tem três dias para realizar o seu sonho de ganhar um lugar no trenó do Papai Noel. Mas, primeiro, ele terá de passar por um teste de qualificação para chegar aonde deseja. O longa é de 2018.

Onde assistir: Prime Video

Scrooge-Um Conto de Natal

Correndo o risco de perder a própria alma, Scrooge tem apenas uma véspera de Natal para encarar o passado e construir um futuro melhor. Essa nova adaptação musical da história de Natal de Charles Dickens, tem direito até a viagens no tempo. Olonga que estreou dia 2 de dezembro.

Onde assistir: Netflix

