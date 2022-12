Marcos Lessa celebra 15 anos de carreira com show na quinta, 22

O cantor e compositor Marcos Lessa celebrará 15 anos de carreira nesta quinta-feira, 22, com o show “Marcos Lessa - 15 Anos de Canção”. A data é marcada pelo lançamento de seu primeiro disco, intitulado “Olhares da Vida”. O show ocorrerá na Casa Dipraia à partir das 19 horas. Os ingressos estão à venda por R$60.

No palco, Lessa estará acompanhado dos músicos Eduardo Holanda e Hoto Jr. O cearense cantará músicas autorais em um show acústico. Ele iniciou a carreira no final de 2007, quando ainda era adolescente. O álbum de estreia trouxe algumas canções compostas por Marcos.

Um dos feitos mais marcantes da carreira do cearense ocorreu em 2013, quando foi semifinalista do reality show “The Voice Brasil”, da TV Globo. Em 2019, lançou o álbum “Deslizando na Canção”, dirigido e produzido por Roberto Menescal. Em dezembro deste ano, ele realizou um tributo no Cineteatro São Luiz em homenagem aos 110 anos de Luiz Gonzaga.

Marcos Lessa - 15 Anos de Canção

Quando: quinta-feira, 22, às 19 horas

Onde: Casa Dipraia (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4567 - Praia do Futuro)

Quanto: R$ 60 (valor único); vendas no site Sympla



