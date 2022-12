10 músicas para o fim de semana; com Alok e The Weeknd

Com pagode, funk e sertanejo, confira a seleção de lançamentos musicais do Vida&Arte para o fim de semana

Cansado de ouvir sempre as mesmas músicas? O Vida&Arte reúne semanalmente as principais novidades do mundo da música. Nesta sexta-feira, 16 de dezembro, tem parceria de Alok com Sigala e Ellie Goulding, versão deluxe de Numanice #2 Ao Vivo de Ludmilla e música nova de The Weeknd. Confira os principais lançamentos:

1. Alok, Sigala e Ellie Goulding - All By Myself



Dois meses após o lançamento, a música "All By Myself" ganhou um videoclipe. A faixa é uma colaboração de Alok, Ellie Goulding e Sigala.

Clique aqui para ouvir no Youtube



2. Ludmilla - Numanice #2 Ao Vivo (Deluxe)

Ludmilla lançou a versão deluxe do "Numanice #2 Ao Vivo" em comemoração a sua vitória no Grammy Latino. O álbum chega com participação do cantor Belo.



Clique aqui para ouvir no Spotify

3. The Weeknd - Nothing Is Lost (You Give Me Strength)



The Weeknd lançou a faixa "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" que faz parte da trilha sonora de "Avatar: O Caminho da Água". A faixa foi produzida pelo grupo Swedish House Mafia.

Clique aqui para ouvir no Youtube

4. Grupo Clareou - Clareou Modo Avançado



Grupo Clareou lança nesta sexta-feira seu novo projeto audiovisual, “Clareou Modo Avançado”. Com 11 convidados especiais, o lançamento traz duas faixas inéditas e regravações de sucesso. Gravado na Ilha de itanhangá, no Rio de Janeiro, “Clareou Modo Avançado” traz as participações de Thiago Martins, Mumuzinho, Vitinho, Renato Rochinha, Balacobaco, Grupo Bom Gosto, Uendel, Grupo Tá Na Mente, Max, Diego Roots e Bianca, voz feminina do sucesso “Ai Preto”, e que participou da canção “Ainda Bem”.

Clique aqui para ouvir no Youtube

5. Marcos e Belutti - Depois de Me Usar

Marcos e Belutti lançam a inédita “Depois de Me Usar”. A canção faz parte do novo projeto da dupla, “Quebra-Cabeça”, gravado em formato acústico, no final de novembro.

Clique aqui para ouvir no Youtube

6. Tiee - Samba Pro Meu Povo

O cantor e compositor Tiee lança nesta sexta-feira, 16 de dezembro, mais 15 faixas do projeto audiovisual “Samba Pro Meu Povo”. Nesta segunda parte do projeto, os fãs terão acesso ao bloco “Rua Mariana”, cujo nome é uma homenagem ao endereço em São Gonçalo/RJ onde o artista, quando jovem, escreveu a maioria de suas composições. O álbum “Samba Pro Meu Povo: Bloco Rua Mariana” conta com as participações especiais de Xande de Pilares, Vitinho, Carica, grupo Bom Gosto e do cantor Gaab.

Clique aqui para ouvir no Spotify

7. César Menotti e Fabiano e Ana Castela - Eu Sem Você Não Dá

A dupla César Menotti & Fabiano lança a música “Eu Sem Você Não Dá” em parceria com a cantora Ana Castela. A letra romântica é composta por Renno Poeta, Diego Barão e Março Esteves.



Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Maiara e Maraisa - Identidade



Maiara & Maraisa lançam o primeiro EP de seu novo projeto audiovisual “Identidade”. Gravado em São Paulo no mês de Novembro, o EP 1 “Identidade” chega às plataformas de áudio com cinco faixas: “Nunca”, “Certo Pelo Duvidoso”, “Correntes e Cadeados”, “Só Lamento” e “A Culpa é Nossa”, sendo esta última a faixa-foco, que chega ainda com um clipe no canal da dupla no YouTube.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. MC Gabzin - Menino de Cabelo Roxo

MC Gabzin, cantor e compositor de apenas 17 anos, lança um EP que traz a mistura do funk, trap e outros estilos musicais: “Menino de Cabelo Roxo”. "Vão ser seis faixas exclusivas que trazem um pouco de funk no pique romântico do Gabzin que o público já conhece e já curte bastante. Seis músicas diferentes, vai ter trap, vai ter funk. Vocês vão ver a identidade mesmo do Gabzin”, comenta o artista.

Clique aqui para ouvir no Spotify

10. Jall, Davi Kneip, DJ 2F e Os Quebradeiras - Par Ou Ímpar



Jall, Davi Kneip, DJ 2F e o grupo Os Quebradeiras, responsáveis pelos hits "Chá De Sumiço", "SentaDONA" e "Na Rebolada", lançam o single “Par Ou Ímpar”, em todos tocadores digitais e com o clipe disponível no canal oficial de Jall. "Par Ou Ímpar” mistura as referências carregadas na bagagem de cada artista, desde o funk de Belo Horizonte até o batidão carioca.

Clique aqui para ouvir no Youtube

