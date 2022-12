Sexting preocupa pais de adolescentes; entenda o termo

Exposição diária à internet e o acesso a conteúdo pornográfico preocupam pais de adolescentes. De acordo com uma pesquisa divulgada na revista Jama Pediatrics, um a cada sete adolescentes menores de 18 anos já enviou conteúdo erótico, enquanto um a cada quatro já recebeu material desse tipo. A troca de mensagens com teor sexual se chama "sexting".

A psicóloga Lívia Aires, especialista em sexologia, explica o termo. "O sexting é uma prática na qual se há a troca de conteúdos que envolvam a nudez, dentro de uma prática sexual. O nome vem de origem inglesa da junção sex (sexo) + texting (torpedo), quando não existia nem o 3G, e é exatamente a troca dessas mensagens, vídeos, de cunho erótico, que normalmente tem o intuito de sexo virtual", esclarece.

Lívia ainda comenta como os pais podem tratar o assunto com os filhos. "A melhor forma de ter cuidado com os filhos é através do diálogo, da conversa transparente que farão os filhos confiarem nos pais e comunicar caso passem alguma situação de assédio virtual. Porque a prática do sexting abre caminhos para a pedofilia, assédio, e diversos prejuízos emocionais para o adolescente", declara.

Além disso, a psicóloga destaca a importância de monitorar o uso de redes sociais dos adolescentes. "Outro cuidado seria a vigilância dos pais em relação ao celular dos filhos e as redes sociais para evitar qualquer assédio ou pedófilo. Sempre estejam em alerta sobre as pessoas que os filhos de vocês estão conversando", ressalta.

