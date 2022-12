Gratuito: Assista aos filmes do Festival & Prêmio Curta! Documentários

Festival & Prêmio Curta! Documentários conta com 50 finalistas indicados pela votação do público. Time de 15 jurados escolherá os vencedores

O Festival & Prêmio Curta! Documentários 2022 anunciou os 50 filmes e séries finalistas das cinco categorias temáticas. Ao todo, foram 85 filmes e 56 séries concorrendo no Festival, somando mais de 700 conteúdos originais estreados no canal Curta! e realizados com verbas do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

A maior parte dos conteúdos finalistas está disponível gratuitamente no site do festival. Para assisti-los (em qualquer tela,inclusive espelhando o celular na TV), é preciso estar logado e incluir o cupom “FinalistasFestival”.

Votação popular e juri especializado

Uma votação popular via Internet, encerrada em 13 de novembro, definiu os dez finalistas de cada categoria, cujas temáticas são as mesmas que compõem a grade de programação do canal: “Música”, “Artes”, “Cinema”, “Literatura & Pensamento” e “História & Sociedade”.

Após a primeira etapa, os finalistas serão avaliados pelo júri convidado: o psicanalista Christian Dunker; as historiadoras Mary Del Priore e Giovana Xavier; a psicanalista e crítica literária Fabiane Secches; a professora de cinema Consuelo Lins; o pesquisador Hernani Heffner; a crítica de dança Silvia Soter; o professor de história da arte Paulo Sergio Duarte; a gestora Adriana Rattes; e os jornalistas Eduardo Bueno, Mauro Ferreira, Miguel Conde, Luiz Carlos Merten, Lorena Calábria e Bernardo Araujo.

Os prêmios oferecidos são R$100 mil em dinheiro pelo canal Curta!, créditos de R$35 mil em locação de equipamentos para filmagem pela LuzRio e R$70 mil em “saídas” digitais de filmes pela finalizadora Quanta. O vencedor de cada categoria será anunciado no dia 11 de março de 2023, data da cerimônia e festa de premiação.

Mais informações: canalcurta.tv.br

Para assistir aos filmes: festival.canalcurta.tv.br

Confira a lista completa de finalistas, por categoria



Categoria Música (Júri: Bernardo Araujo, Lorena Calábria E Mauro Ferreira)



- "Balanço Black", série de Flavio Frederico

- "Blitz, O Filme", longa de Paulo Fontenelle

- "101 Canções que Tocaram o Brasil", série de Roberto Oliveira e Nelson Motta

- "Clara Estrela", longa de Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir

- "Com a Palavra, Arnaldo Antunes", longa de Marcelo Machado

- "Dorivando Saravá, O Preto que Virou Mar", longa de Henrique Dantas

- "Garoto - Vivo Sonhando", longa de Rafael Veríssimo

- "Ney À Flor da Pele", longa de Felipe Nepomuceno

- "O Barato de Iacanga", longa de Thiago Mattar

- "Todas as Melodias", longa de Marco Abujamra



Categoria Artes (Júri: Adriana Rattes, Paulo Sérgio Duarte E Silvia Soter)



- "Coleção Arte Presente em Inhotim", série de Pedro Urano

- "Designers do Brasil", série de DJ Dolores

- "Estados da Arte", série de Eduardo Goldenstein

- "Guarnieri", longa de Francisco Guarnieri

- "Moto Contínuo - Uma Imersão na São Paulo Cia de Dança", longa de Marco Del Fiol

- "Movimentos do Invisível", longa de Flávia Guayer e Leticia Monte

- "Onde Nascem as Ideias", série de Carolina Sá

- "Paulo Autran - O Senhor dos Palcos", longa de Marco Abujamra

- "Torquato, Imagem da Incompletude", longa de Danilo Carvalho e Guga Carvalho

- "Tudo É Projeto: Paulo Mendes da Rocha", longa de Joana Mendes da Rocha e Patricia Rubano



Categoria Cinema (Júri: Consuelo Lins, Hernani Heffner E Luiz Carlos Merten)



- "Banquete Coutinho", longa de Josafá Veloso

- "Desarquivando Alice Gonzaga", longa de Betse de Paula

- "Glauber, Claro", longa de César Meneghetti

- "Grandes Cenas do Cinema Brasileiro", série de Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno

- "Lost+found", série de Diogo Cavour, Eduardo Cantarino, Fabian Cantieri, Isabella Raposo, Pedro Henrique Ferreira, Rafael Saar, Rodrigo Campos, Thiago Brito e Thiago Ortman

- "Luz & Sombra – Fotógrafos do Cinema Brasileiro", série de Betse de Paula e Jacques Cheuiche

- "Na Ilha", longa de Julia Bernstein e Vinícius Nascimento

- "Nós, Documentaristas", série de Susanna Lira

- "O Bom Cinema", longa de Eugenio Puppo

- "O Método", série de Liliana Sulzbach



Categoria Pensamento (Júri: Christian Dunker, Fabiane Secches E Miguel Conde)



- "Alegorias do Brasil", série de Murilo Salles

- "Alma Imoral", série de Silvio Tendler

- "As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana", longa de Claudio Lobato e Paola Vieira

- "Consciência³", série de Renato Barbieri

- "Incertezas Críticas", série de Daniel Augusto

- "Lobo do Lobo e a Literatura Latino-Americana", série de Daniel Augusto

- "Palavras Permanecem", série de Renata Druck

- "Pessoas - Contar para Viver", longa de Marcelo Machado, Marco Del Fiol, Pedro Cezer, Tatiana Toffoli e Viviane Ferreira

- "Por Onde Anda Makunaíma?", longa de Rodrigo Séllos

- "Ziraldo - Era Uma Vez Um Menino", longa de Fabrizia Pinto



Categoria Sociedade (Júri: Eduardo Bueno, Giovana Xavier E Mary Del Priore)



- "Àkàrà, No Fogo da Intolerância", longa de Claudia Chávez "A Mãe de Todas As Lutas", longa de Susanna Lira

- "Depois da Primavera", longa de Isabel Joffily e Pedro Rossi

- "Espero Tua (Re)volta", longa de Eliza Capai

- "Favela É Moda", longa de Emilio Domingos

- "Palmares: Coração Brasileiro, Alma Africana", série de Carlos Nobre, José Carlos Asbeg e Luiz Arnaldo Campos

- "Inconveniências Históricas", série de Belisário Franca e Pedro Nóbrega

- "1968 - O Despertar", série de Don Kent

- "Operação Camanducaia", longa de Tiago Rezende de Toledo

- "Sobre Sonhos e Liberdade", longa de Francisco Colombo e Marcia Paraiso

