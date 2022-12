Artista de 74 anos está internado desde novembro na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para tratar uma doença pulmonar causada pelo tabagismo

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, teve piora no estado de saúde e precisou ser entubado neste domingo, 11, na Casa de Saúde São José, um hospital particular na Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista trata os efeitos da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), causada pelo tabagismo. A informação é da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Em nota, a clínica informou que o ator foi internado no dia 30 de novembro e que está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde terça-feira, 6. A unidade de saúde afirmou, ainda, que não tem autorização para divulgar detalhes sobre o estado de saúde do artista.

Rangel já havia sido hospitalizado pelo mesmo motivo. Durante a primeira internação, ainda em novembro, ele chegou a compartilhar registros nas redes sociais, mas recebeu alta dias depois e retornou para casa. Veja a publicação:

Conhecido por interpretar o personagem Calixto, da novela O Cravo e a Rosa, o ator estava em cartaz com a peça “Pedro e o Lobo”, mas precisou cancelar as apresentações no Teatro Laura Alvim para tratar o quadro.

Pedro lida com sequelas da DPOC desde 2002, quatro anos depois de ter parado de fumar. A doença não tem cura, é progressiva e irreversível. No ano de 2005, ele chegou a afirmar que um de seus grandes arrependimentos na vida foi a primeira tragada que deu em um cigarro Carpi, na década de 1960.

Durante entrevista ao O Globo, o ator abordou sua condição de saúde: “Tenho uma doença crônica, DPOC, causada pelo cigarro. Isso absolutamente não me impede de trabalhar. Eu tomo remédios, tenho uma rotina. Faço fisioterapia. Eu só não posso andar muitos metros, não consigo, me dá falta de ar. Mas no palco eu ando perfeitamente”.

Com mais de cinco décadas de carreira, Pedro Paulo Rangel se dedicou durante 30 anos à TV Globo e concebeu personagens marcantes em dezenas de novelas, como Argemiro Falcão, em Belíssima, e Adamastor, de Pedra sobre Pedra. Em 2013, o artista decidiu deixar a televisão para se dedicar exclusivamente ao teatro.



