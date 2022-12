Vila das Artes abre vagas para formação em Cinema Brasileiro

Com inscrições até este domingo, 11, a Vila das Artes abre vagas para o curso de formação em "Cinema Brasileiro", módulo da 6ª turma do Curso de Realização em Audiovisual da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes.

Ministrado por Carol Almeida, pesquisadora e curadora de cinema, as aulas vão ocorrer presencialmente na sede da Vila das Artes, localizada na rua 24 de Maio, 1221, no Centro, entre os dias 12 e 16 de dezembro, das 14h às 18 horas.

Focado na história do cinema brasileiro, o módulo irá abordar o início da cinematografia no Brasil, os grandes estúdios, a indústria do cinema no País, além de retratar os gêneros e regionalidades. A formação também irá tratar sobre Cinema Novo, Cinema Marginal, Embrafilme, Retomada e o cinema brasileiro contemporâneo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vagas para o curso de formação em Cinema Brasileiro são limitadas e as inscrições são on-line mediante preenchimento de formulário

Curso de formação em Cinema Brasileiro

Quando: de segunda, 12, a sexta-feira, 16, de 14h às 18 horas

Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)

Inscrições até domingo, 11, no site do Vila das Artes



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags