"A pauta é uma arma de combate": Fabiana Moraes lança livro no Benfica

A pesquisadora, professora, jornalista e pesquisadora Fabiana Moraes lança em Fortaleza nesta sexta, 9, às 18h30min, o livro "A pauta é uma arma de combate", que propõe reflexões sobre o enquadramento midiático de grupos e sujeitos sociais historicamente alvos de opressão. O evento gratuito acontece na Livraria Lamarca, do Benfica, e contará com bate-papo entre a autora e Kamila Bossato Fernandes, professora de jornalismo da Universidade Federal do Ceará e apresentadora do podcast As Cunhãs.

Além da conversa, a escritora também participa de sessão de autógrafos no local. Natural de Recife, Fabiana é professora da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora de mídia e autora de livros como "Nabuco em pretos e brancos", "O nascimento de Joicy" e "Jomard Muniz de Britto: professor em transe".







Outra ação de Fabiana em Fortaleza é a exposição "Negros na Piscina", que tem curadoria da pesquisadora e do professor Moacir dos Anjos. A mostra compõe a segunda edição do Fotofestival Solar, dedicado à fotografia e artes visuais, e fica em cartaz na Pinacoteca do Ceará entre quarta, 7, e domingo, 11.

