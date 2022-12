Caetano Veloso adia shows após testar positivo para covid-19

Com shows marcados para este fim de semana no Rio de Janeiro, Caetano Veloso adiou as apresentações após receber diagnóstico positivo para covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais do cantor e da produtora no início da noite de hoje, 2.

Caetano iria realizar dois shows na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 2, e no sábado, 3. As novas apresentações foram remarcadas para o mês de fevereiro de 2023, nos dias 4 e 5. A produtora afirmou que os ingressos adquiridos para os shows deste final de semana valerão para as próximas datas.

Os shows fazem parte da turnê “Meu Coco”, que iniciou por São Paulo no mês de novembro, seguiria para o Rio e, em seguida, para Porto Alegre. Na capital gaúcha, as datas iniciais continuam confirmadas, ocorrendo nos dias 16 e 17 de dezembro.



