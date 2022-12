Série da Lucasfilm, "Willow" estreia nesta quarta, 30, no Disney+

Sequência do filme de 1988, "Willow", série original da Disney+, estreia quarta-feira na plataforma de streaming

“Willow”, série original da Lucasfilm e Imagine Entertainment, estreia nesta quarta, 30, na plataforma de streaming Disney+. Com novos episódios liberados toda quarta-feira, a série é baseada no filme “Willow - Na terra da magia”, de 1988.

Misturando fantasia e aventura, “Willow” dá continuidade à história contada no longa-metragem indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais no ano de lançamento. No filme dirigido por Ron Howard, um aspirante a mago e uma garota se unem para impedir que uma poderosa feiticeira destrua todo o reino.

A série de 2022 acompanha um mundo mágico habitado por elfos, trolls, duendes e diversas criaturas místicas enquanto um grupo inesperado parte em busca de novas aventuras. Durante a jornada, os novos heróis irão enfrentar inúmeros perigos e desafios que vão pôr à prova suas habilidades e parceria para manter o mundo a salvo.

“Willow” conta com um elenco formado por Warwick Davis (“Harry Potter” e “Star Wars: O Retorno de Jedi”), Joanne Whalley ("Demolidor"), Ruby Cruz, Erin Kellyman (“Falcão e o Soldado Invernal”), Ellie Bamber (“Animais Noturnos”), Tony Revolori (“Homem-Aranha: De Volta ao Lar”), Amar Chadha-Patel (“A Roda do Tempo”) e Dempsey Bryk.

Assista o trailer de “Willow”:



