Bruno Pereira: Filme sobre indigenista ganha Melhor Filme em Festival

Filme "A Invenção do Outro" conquistou prêmio de Melhor Filme no 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

O longa-metragem "A Invenção do Outro" conquistou prêmio de Melhor Filme no 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro no último domingo, 20, em Brasília. Dirigido por Bruno Jorge, o filme retrata a expedição de um grupo de indígenas isolados da etnia Korubo. Bruno Pereira, indigenista assassinado em junho deste ano, comanda a viagem.

Servidor de carreira da Fundação Nacional do Índio (Funai), Bruno Pereira atuou para promover direitos indígenas e foi considerado um grande estudioso de povos indígenas isolados ou de recente contato. Ele e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados em junho deste ano, no Vale do Javali.

Com 144 minutos de duração, "A Invenção do Outro" acompanha um mês da expedição até a aldeia do povo Korubo. Explorando diferentes sentidos e possibilidades de percepção, o filme explora um país pouco conhecido por brasileiros.

