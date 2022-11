MIS-CE celebra Dia da Consciência Negra com programação especial

Do dia 18 até o dia 27 de novembro, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) terá programação voltada para o Dia da Consciência Negra

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) terá programação especial que reflete sobre o Dia da Consciência Negra neste fim de semana, do dia 18 ao dia 27 de novembro. Baile vogue, projeção fotográfica e roda de capoeira são algumas das atividades realizadas pelo MIS. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Confira:

Projeção de Imagens com o tema “Consciências Negras”

Nos dias 18 a 20 e 24 a 27 de novembro, o MIS exibe na fachada 141 fotografias produzidas por 36 autores e autoras negros. O projeto é resultado de uma convocatória de fotografia lançada anteriormente. Os ensaios abordam temas variados, como paisagens litorâneas, fotos de perfil, de Fortaleza, de quilombos, além de imagens que exaltam a beleza e a cultura negra, entre outros.

Quando: 18, 19, 24, 25 e 27, 18h às 19h45

Dia 20, 18h30 às 19h45.

Dia 26, 19h às 19h45.

Onde: Praça do MIS



Baile Vogue Xica Manicongo Ball

No dia 19 de novembro, das 15h às 20h, acontece o baile vogue Xica Manicongo Ball na sala imersiva do MIS. Ballroom é uma tradição de baile vogue local, onde são realizadas batalhas de algumas das

categorias do vogue, sejam elas dançadas ou não. O vogue é uma expressão artística própria da comunidade LGBTQIA+, que tomou a forma de uma dança em meados dos anos 60 em Harlem, região de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A idealizadora do Xica Manicongo Ball é Silvia Miranda, mulher trans conhecida na cena Ballroom brasileira como Yagaga Kengaral. O evento acontece em parceria com a Pinacoteca do Ceará, que também integra a Rede Pública de Equipamentos Cultura.

Xica Manicongo foi a primeira pessoa reconhecida como travesti na história do Brasil, a partir de uma denúncia feita aos Tribunais do Santo Ofício em 1591. Ela foi trazida ao Brasil como pessoa escravizada e viveu desafiando barreiras de gênero em Salvador-BA, onde morou e sofreu uma anulação social da sua identidade.

Quando: 19/11, 15h - 20h

Onde: sala imersiva (andar -2 do anexo do MIS)

Debate “Imagem, Memória e Lutas Negras no Ceará de Chico da Matilde” e Projeção de Fotografia Histórica

O Museu da Imagem e do Som do Ceará se une ao Museu do Ceará e o pesquisador Nirez para promover a projeção na fachada de uma das poucas fotografias em que é possível ver o rosto de Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde. Associado à projeção será realizado na Praça do MIS um debate com o tema “Imagem, Memória e Lutas Negras no Ceará de Chico da Matilde”, com a participação de David Felício, Hilário Ferreira, Lilica Santos e Raquel Caminha.

Quando: 20/11, das 17h às 19h

Onde: Praça do MIS

Vem Vadiar no Museu: Roda de Capoeira com Mestre Urso Preto

A praça do MIS recebe uma roda de capoeira conduzida por Mestre Urso Preto. A programação “Vem Vadiar no Museu” acontece no dia 20 de novembro, das 19h às 19h45. José Maria Pereira da Silva, que no mundo da capoeira é conhecido como Mestre Urso Preto, faz parte do Centro Cultural de Capoeira: Raízes Brasileiras. Atualmente, o grupo está situado na comunidade do Campo do América, na escola José Dias de Macedo, no bairro Meireles.

Quando: 20/11, 19h - 19h45

Onde: Praça do MIS

