Temperatura Máxima hoje, 13/11: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 13 de novembro (13/11). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 13 de novembro (13/11), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de “Karatê Kid”.

Dre Parker se mudou com a mãe para Pequim, por causa do novo emprego dela. Ao chegar, ele se interessa por Meiying, uma linda e sensível menina. A aproximação deles provoca a irritação de Cheng, um valentão que lhe dá uma surra usando a técnica do kung fu.

A partir de então a vida de Dre se torna um inferno, até ele encontrar o velho sr. Han (Jackie Chan), que se revela mais sábio e poderoso do que parece.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Agente Oculto: vale a pena assistir o filme mais caro da da Netflix?

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 06

"Karatê Kid"

Quando: hoje, domingo, 13 de novembro (13/11), às 12h30min

Onde: canal aberto da Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

Tags