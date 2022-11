Descoberta Café, no Benfica, anuncia encerramento das atividades

Localizado na rua Waldery Uchôa, no bairro Benfica, o Descoberta Café anunciou que vai encerrar as atividades. Com mais de mil dias em funcionamento, o espaço chegou a promover eventos culturais como a Descofeira. A previsão de fechamento é para o dia 4 de dezembro.

Em junho, o Descoberta já havia conversado com os clientes sobre política de preços. À época, foi divulgado a deflação nos itens do cardápio que resultou no aumento de 23% nas vendas. Já no anúncio publicado na noite desta terça-feira, 8, o estabelecimento ressalta os desafios de se manter durante a pandemia e declara manter “esperança” de um contexto mais favorável para os pequenos negócios. Confira:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por descoberta (@descoberta.benfica)

Descoberta Café

Onde: Rua Waldery Uchôa, 3 - Benfica.

Quando: Aberto às terças, quartas, quintas e domingos de 16h30 às 21h30. Às sextas e sábados de 16h30 às 23h30

Reservas até 04/12



