10 músicas para o fim de semana; com Selena Gomez e Tiago Iorc

Com pop, trap, funk e sertanejo, confira a seleção de lançamentos musicais do Vida&Arte para o fim de semana

Cansado de ouvir sempre as mesmas músicas? O Vida&Arte reúne semanalmente as principais novidades do mundo da música. Nesta sexta-feira, 4 de novembro, tem música de Selena Gomez, álbum de Tiago Iorc e parceria com Avril Lavigne. Confira os principais lançamentos:

1. Selena Gomez - My Mind & Me



Está no ar a música "My Mind & Me", novo single de Selena Gomez que faz parte da trilha sonora de seu documentário disponível na Apple+.

2. Tiago Iorc - Daramô

Tiago Iorc apresenta no seu novo álbum autoral, “Daramô”. Produzido na Bahia, o projeto de 10 faixas traz como inspiração um mergulho na brasilidade e na vontade de troca.



3. Avril Lavigne e Yungblud - I'm A Mess



A cantora Avril Lavigne lançou "I'm A Mess". O single foi escrito por Avril Lavigne, Travis Barker, John Feldmann e Yungblud foi produzido por Feldmann e Barker. Lavigne também lançou o videoclipe oficial da música dirigido por P Tracy e filmado em Londres e Los Angeles.

4. Yasmin Santos - Quero Ver Se Defender



A cantora sertaneja Yasmin Santos lança todas as músicas do projeto “Ao Vivo em Goiânia”, que já rendeu elogios da crítica e do público, acumulando números, como as canções “Ciclo Vicioso” e “Dói Saber”. Juntamente com todas as 21 faixas do trabalho, a cantora apresenta o single “Quero Ver Se Defender”, já disponível nas plataformas digitais.

5. P!nk - Never Gonna Not Dance Again

A cantora e compositora P!NK lança seu novo single, “Never Gonna Not Dance Again”. Produzido pelos ganhadores do Grammy Max Martin e Shellback, que também coescreveram a música com P!NK, o single pop vibrante é uma ode eufórica e alegre para dançar em tempos difíceis.

6. Os Barões da Pisadinha - Resenha Preferida

Os Barões da Pisadinha lançam o projeto completo “Resenha Preferida”, com 12 faixas que unem a pisadinha a letras de fácil identificação. O destaque do álbum é a canção “Carreira Solo”, um forró eletrônico diferenciado, com a sonoridade da guitarra no ritmo do forró.

7. Rick Bonadio e DJ Lohr - Easy Money

Rick Bonadio e DJ Lohr lançam "Easy Money". A canção é um tech house com influências de brazilian bass e até um certo rock dançante.

8. Gabily, Vanessa Lopes e Machadez - Chapadinha na Gaveta



Gabily lança, nesta sexta-feira, 4, sua nova música de trabalho em parceria com Vanessa Lopes, criadora de conteúdo, e o produtor Machadez. A música escolhida se chama ”Chapadinha Na Gaveta”, com uma letra que faz referências ao universo do futebol e mistura elementos do pop nacional, funk e hip-hop.

9. Guilherme e Benuto, Matheus & Kauan - Esse B.O É Meu

Guilherme e Benuto lançam mais uma canção. A inédita “Esse B.O. é Meu”, em parceria com a dupla Matheus & Kauan, já está disponível nesta sexta, 4, como mais um single do projeto “Deu Rolo In Goiânia”.

10. Costa Gold e MC Davi - Respeitosamente



O grupo de rap paulista Costa Gold apresenta o seu mais novo single “Respeitosamente”. A faixa é um feat com MC Davi e tem produção assinada por André Nine e Caio Passos.

