Rapper Takeoff, do trio Migos, morre após ser baleado nos Estados Unidos

Segundo o portal TMZ, ele estaria jogando dados com Quavo (seu tio e também ex-membro do Migos) quando uma briga foi iniciada e uma pessoa começou a atirar

O rapper Takeoff, ex-integrante do trio musical de hip hop Migos, foi morto na madrugada desta terça-feira, 1º, após ser baleado na cabeça. De acordo com o site americano “TMZ”, o caso aconteceu em uma casa de boliche e bilhar em Houston, Texas, nos Estados Unidos, por volta de 2h30min. Takeoff tinha apenas 28 anos de idade.

Ainda de acordo com o portal, ele estaria jogando dados com Quavo (seu tio e também ex-membro do Migos) quando uma briga foi iniciada e uma pessoa começou a atirar. O artista foi atingido na cabeça e morreu na hora. Inicialmente, amigos tentaram movê-lo, mas depois deixaram o rapper no chão e Quavo gritou por ajuda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo fontes da polícia relataram ao TMZ, outras duas pessoas foram baleadas e levadas a um hospital em veículos particulares, mas não há informações ainda sobre seus estados de saúde. Quavo não se feriu na confusão. Takeoff havia publicado uma foto sua nos stories do Instagram horas antes de ter sido morto.

O Migos se apresentaria no Rock in Rio deste ano, mas a participação do trio foi cancelada após o grupo anunciar sua separação em agosto. A banda Jota Quest entrou em seu lugar para a apresentação no festival. Formado pelos rappers Offset (primo de Takeoff), Quavo e Takeoff, o Migos foi fundado em 2008 na Geórgia, nos Estados Unidos. Juntos, os artistas lançaram quatro álbuns de estúdio, sendo eles “Yung Rich Nation” (2015), “Culture” (2017), “Culture II” (2018) e “Culture III” (2021).

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags