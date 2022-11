"Só tinha briga política": Anitta desabafa sobre sumiço das redes sociais

No domingo, 30, a cantora Anitta publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual explicava o porquê de seu sumiço nos últimos dias e desabafava sobre assuntos familiares. A publicação tem 20 minutos e envolve assuntos como o 2º turno das eleições e saúde mental.

"Fiquei fora da internet, aconteceram coisas na minha vida e, naquele momento, quis muito abraçar minha família. Lembrei que, no último momento que estive com eles, só tinha briga política. Nossos momentos se limitaram a discussões, ofensas e gritarias. E parei pra pensar: 'Nossa, é isso que o país está virando", comentou a artista.

E continuou: "Isso é muito triste, a gente só perde. Um país que tem milhões de pessoas, se essas pessoas estão unidas no mesmo propósito, não importa quem ganhe ou perca… Mas se o povo quer a mesma coisa, o bem de todos, a sociedade vence sempre. O amor vence sempre. (…) Depois que fiquei um mês e pouco sem olhar as redes sociais, parecia que fiquei um ano. As pessoas estão se agredindo na rua, se matando. Queria ter o direito de chegar em casa e amar as pessoas da minha família, independente de quem elas forem votar."

Sobre boatos de que estaria com depressão, a voz de "Girl from Rio" esclareceu aos fãs: "Não estou em depressão, gente. Pelo contrário, quando a gente é obrigada a respirar e a ter calma, a gente consegue ver as coisas com clareza. Toda essa confusão não permite que a gente veja as coisas com clareza", concluiu.

