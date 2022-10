Cantores cearenses fazem show em homenagem a Eason Nascimento em novembro

O evento também será marcado pelo lançamento de um dos discos em que Eason trabalhava e do site oficial do cantor e compositor

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) receberá no dia 17 de novembro um show gratuito em homenagem ao compositor cearense Eason Nascimento, que faleceu em março de 2021 por Covid-19. A apresentação reunirá músicos de destaque do Estado, como Rodger Rogério, Apá Silvino, Adelson Viana, Edinho Vilas Boas e Yayá Vilas Boas. O evento será realizado às 19 horas.

Com direção musical do maestro Luciano Franco, o show coletivo “Homenagem a Eason Nascimento” terá composições mais destacadas de várias fases da produção musical de Eason e colegas, recriadas com arranjos esmerados e a contribuição de músicos de destaque. Os artistas Humberto Pinho, Nonato Luiz, Robson Gomes e Cristina Amaral (de Pernambuco) também subirão ao palco para a homenagem.

O evento também será marcado pelo lançamento de um dos discos em que Eason trabalhava. O álbum foi finalizado em estúdio por Luciano Franco e pelo engenheiro de som e contrabaixista Edson Sancho, reunindo vários intérpretes.

Em sua carreira, Eason lançou vários discos autorais e teve suas canções interpretadas por parceiros, cantores e instrumentistas como Rodger Rogério, Waldonys, Adelson Viana, Marcos Lessa, Luciano Franco, Chambinho do Acordeom e Aparecida Silvino. Em 2014, venceu o Festival de Marchinhas do Shopping Benfica com a música “Carnaval Só Par Você”, em parceria com Luizinho Duarte.

Homenagem a Eason Nascimento

Quando: quinta-feira, 17 de novembro, às 19 horas

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D’Eu, 560 - Centro)

Gratuito



