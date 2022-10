Alec Baldwin chega a acordo com família de diretora de fotografia morta em set

Ator e produtores do faroeste "Rust" selam acordo com família de Halyna Hutchins, morta após disparo acidental de arma em set de filmagem. Viúvo será produtor-executivo do filme, cuja gravação será retomada em janeiro.O ator americano Alec Baldwin comunicou ter chegado – junto com os produtores do filme de faroeste Rust – a um acordo civil com a família da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu num set de filmagem em outubro do ano passado. "Temos o prazer de anunciar o acordo do processo civil aberto em nome da família da diretora de fotografia Halyna Hutchins", disse Baldwin em publicação divulgada em seu Instagram nesta quarta-feira (05/10). "Ao longo deste difícil processo, todos mantiveram o desejo específico de fazer o que é melhor para o filho de Halyna." A diretora de fotografia deixou um filho de 9 anos. O comunicado de Baldwin foi confirmado pelo viúvo da diretora de fotografia, Matthew Hutchins. "Chegamos a um acordo, sujeito à aprovação judicial, para nosso processo de morte por negligência contra os produtores de Rust, incluindo Alec Baldwin", disse ele. "Como parte desse acordo, nosso caso será arquivado. As filmagens de Rust, do qual serei agora produtor-executivo, serão retomadas com todos os principais atores originais a bordo em janeiro de 2023." Em fevereiro, os advogados representando a família da diretora de fotografia anunciaram que abriram um processo contra Baldwin e os produtores do filme por homicídio culposo. Os advogados alegaram que uma arma de fogo verdadeira não seria necessária num set de filmagem e culparam o "comportamento imprudente" dos produtores pela morte de Hutchins. Disparo acidental em set de filmagem Hutchins morreu após ter sido atingida por um tiro de uma arma que Baldwin estava manuseando e acabou por disparar. Joel Souza, o diretor do longa-metragem, ficou ferido no incidente. Eles estavam dentro de uma pequena igreja durante a preparação para gravar uma cena. Baldwin, que também é produtor do filme, alegou que a arma disparou acidentalmente e que ele não havia puxado o gatilho. Mas um relatório forense do FBI apontou que a arma não poderia ter disparado a menos que o gatilho tivesse sido puxado. "Não tenho interesse em me envolver em recriminações ou atribuição de culpa [contra os produtores ou Alex Baldwin]", afirmou Matthew Hutchins, em comunicado. "Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível. Sou grato ao fato de os produtores e a comunidade de entretenimento terem se unido para prestar homenagem ao trabalho final de Halyna." pv/lf (Reuters, AFP, AP)