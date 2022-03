Morre Tom Parker, cantor do The Wanted, após luta contra tumor cerebral

Vocalista da banda britânica The Wanted, o cantor inglês Tom Parker faleceu aos 33 anos após enfrentar luta contra um tumor no cérebro. A informação foi anunciada no Instagram pelo perfil de sua esposa, Kelsey Parker, nesta quarta-feira, 30. Além de Kelsey, Tom deixa seus filhos Aurelia e Bodhi.

“Nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem seu sorriso contagiante e sua presença enérgica. Estamos gratos pela demonstração de amor e apoio e pedimos que todos nos unamos para garantir que a luz de Tom continue a brilhar para seus lindos filhos. Obrigado a todos que o apoiaram em seu tratamento o tempo todo, ele lutou até o fim”, comunica o texto postado em seu perfil.

Tom foi diagnosticado com tumor cerebral há dois anos e a estimativa era de que ele tivesse apenas mais 18 meses de vida. Durante a última turnê do The Wanted, ele precisou ficar sentado ao se apresentar devido à sua condição. O grupo britânico ficou mundialmente conhecido com hits como “Glad You Came” e “Chasing The Sun”.



Em 21 de março, Tom anunciou em seu Instagram que lançaria em julho um livro sobre sua história. “Não é sobre morrer: é um livro sobre viver. É um livro sobre encontrar esperança em qualquer situação que você enfrente e viver sua vida da melhor maneira, não importa o quê. Ele mostrará como ter fé na esperança e ousar sonhar significa que você pode seguir mesmo contra todas as probabilidades”, disse na época.

