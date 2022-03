Filha de Belchior é condenada a 9 anos de prisão por homicídio

Isabela Meneghelli Belchior, filha do cantor Belchior, foi condenada a nove anos de prisão pela morte do metalúrgico Leizer Buchwieser dos Santos. O crime aconteceu em agosto de 2019, em São Carlos, São Paulo. Os irmãos Estefano Rodrigues, Bruno Thiago Dornelas Rodrigues e Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, que é namorada de Isabela, também foram acusados pelo crime.

O julgamento começou na manhã de terça-feira, 22 de março, e terminou na madrugada desta quarta, 23. Isabela admitiu ter dado uma facada em Leizer. "Foi a pior coisa que fiz na minha vida", disse em seu depoimento ao júri. Ela foi condenada por homicídio e ocultação de cadáver.

Os irmãos Estefano e Bruno foram condenados a mais de 12 anos cada, também por homicídio e ocultação de cadáver. Já a irmã dos condenados e namorada de Isabela, Jaqueline, foi absolvida das acusações e está em liberdade. De acordo com o depoimento dos reús, Jaqueline não estava no local do crime e o Tribunal do Júri concluiu que ela não teve envolvimento. Isabela, Jaqueline e Estafano estavam presos desde 2020 e Bruno foi preso em 2021.



Entenda o caso:

No dia 26 de agosto de 2019, o metalúrgico Leizer Buchwieser dos Santos desapareceu após sair de casa para trabalhar. O carro da vítima foi encontrado queimado em um canavial e o corpo foi achado com aos mãos e pés amarrados em uma mata na região rural da Babilônia, no dia 1º de setembro.

De acordo com a Polícia Civil, Leizer era pedófilo e marcava programas sexuais pela internet e oferecia pagamento maior para o envolvimento de crianças. Ele teria marcado um programa com Jaqueline e oferecido R$500 para ela levar a sobrinha de 3 anos.

Jaqueline informou ao irmão e chamou a namorada, Isabela, e seu outro irmão para ir até o local do encontro com o objetivo de extorquir o pedófilo. Jaqueline e Isabela teriam se encontrado com ele, mas depois, quando Isabela estava sozinha, ele teria retornado ao local e ele teria agredido a filha de Belchior com um "mata leão". Ela usou uma faca para atingir Leizer e os outros dois homens entraram na briga e também esfaquearam o metalúrgico. Depois disso, eles abandoaram o corpo e o carro em locais diferentes.

