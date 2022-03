Oscar: com heróis e princesas, confira finalistas da categoria voto popular

Em um movimento para tentar se aproximar do grande público, em especial do jovem, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os 10 filmes finalistas da recém-criada "categoria" Favorito dos Fãs ("Fan Favorite", em inglês), que irá premiar um longa-metragem a partir de voto popular pelo Twitter. Na lista, figuram as superproduções "Cinderela", "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" e "O Esquadrão Suicida", bem como o terror "Maligno".

A categoria foi construída de forma participativa: inicialmente, os fãs foram convidados a utilizarem a hashtag #OscarsFanFavorite acompanhada de um filme de preferência no Twitter. A partir desses votos espontâneos, os dez longa mais citados foram anunciados como "finalistas".

Dos 10 que concorrem ao título de "Favorito dos Fãs", quatro foram indicados oficialmente ao Oscar: "Ataque dos Cães" e "Duna", os únicos competidores da nova categoria que também concorrem a Melhor Filme, além de "Tick, Tick... Boom!", indicado em Melhor Ator, e "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", indicado em Melhores Efeitos Visuais.

A categoria por voto popular espelha um movimento anterior da Academia ocorrido em 2018, quando houve o projeto de criar uma categoria oficial de "Melhor Filme Popular", que seria votada pelos membros da instituição.

A ideia, à época, foi encarada como uma forma de tentar atrair a audiência de filmes blockbusters da época, como "Mulher-Maravilha" e "Pantera Negra", além de criticada. A intenção, por conta da repercussão negativa, acabou cancelada.

A próxima cerimônia do Oscar acontece no domingo, 27 de março, com favoritismo do drama "Ataque dos Cães".



Confira os 10 finalistas da categoria "Favorito dos Fãs":

- Army of the Dead: Invasão em Las Vegas

- Cinderela

- Duna

- Maligno

- Minamata

- Ataque dos Cães

- Sing 2

- Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

- O Esquadrão Suicida

- Tick, Tick... Boom!

