Hard Rock Café traz programação especial de Carnaval

Apesar do Carnaval ser ligado a determinados ritmos característicos, como samba, frevo e axé, o Hard Rock Café promove a partir desta quinta-feira, 24, uma comemoração diferente para a folia. Ao longo dos dias oficiais da festa, o estabelecimento promove o Carnaval do Rock, uma comemoração com inspiração momima, mas voltada para diferentes faces do gênero musical.

A ideia nasceu como uma forma de propor uma comemoração segura do período aos clientes, seguindo os devidos protocolos instaurados pelo Governo do Ceará. Serão, no total, 18 atrações, entre bandas musicais e cantores, que irão se apresentar no palco do Hard Rock entre quinta, 24 de fevereiro, e quarta, 2 de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação abre com shows de Monovibe, às 17 horas, e Maverick, às 20 horas, já nesta quinta, 24. Apresentam-se ao longo dos dias de folia roqueira, ainda, Daniel Cobaia, Som de Cera, Yrden, Juan, Conduta Positiva, Vinny Fist, Julio Sales, Stéfano Marques, 4 ventos, O verbo, Rustika, Fets, Inventário Rock, Reite, MysteryMan e Sargento Pimenta.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hard Rock Cafe Fortaleza (@hrcfortaleza)

O cardápio do restaurante estará disponível ao público, bem como o acesso às memorabilias de nomes como Keith Richards, Ed Sheeran e Michael Jackson que decoram o local.

Dentre os protocolos adotados pelo Hard Rock, estão o isolamento da área dos músicos das bandas, higienização de equipamentos, distanciamento entre o palco e as mesas e, ainda, a necessidade de apresentação do passaporte de vacinação com documento de identidade com foto.

Carnaval do Rock, no Hard Rock Café

Quando: de quinta-feira, 24 de fevereiro, a quarta-feira, 2 de março

Onde: Hard Rock Café Fortaleza, no RioMar Shopping (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Programação e mais infos: @hrcfortaleza

Tags