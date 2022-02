Dança: "Filhü Dü Mangue" ressalta relação do ecossistema e a Barra do Ceará

Solo de dança do multiartista Candombá será apresentado virtualmente nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, às 19 horas

A partir de vivências pessoais e coletivas, o multiartista cearense Candombá apresenta neste final de semana o espetáculo solo de dança "Filhü Dü Mangue", um olhar para a relação entre o mar, o mangue e a sociedade a partir de memórias e tradições ancestrais. O espetáculo, fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc via Secultfor, fica disponível virtual e gratuitamente a partir de hoje, 4, seguindo até domingo, 6, sempre às 19 horas

Pela dança contemporânea, Candombá, que é brincante da cultura popular tradicional, membro do movimento de reggae periférico e formado pela V Turma do Curso Técnico em Dança pela Escola Porto Iracema das Artes, cria movimentos que demonstram a relação entre o mar e o mangue para a construção da Barra do Ceará.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @_candomba

Residente do bairro Vila Velha, o multiartista adiciona na obra questões LGBTQIA+ e resgates de saberes e fazeres ancestrais dos povos pretos e indígenas, tendo construído o espetáculo a partir de trocas com grupos, artistas, coletivos, pescadores e moradores da Barra.



Espetáculo Filhü Dü Mangue



Quando: dias 4, 5 e 6 de fevereiro, às 19 horas

Onde: Youtube Candombá

Gratuito



