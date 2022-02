Hugh Jackman lamenta morte de Isaac Bardavid, dublador de Wolverine

O ator, cantor, dublador e produtor de cinema australiano Hugh Jackman, intérprete de Wolverine na Marvel Entertainment, homenageou o dublador brasileiro Isaac Bardavid, voz do personagem no País. Bardavid morreu na última terça-feira, 1º de fevereiro, aos 90 anos, em decorrência de complicações causadas por um enfisema pulmonar.

"Isaac Bardavid. Que lenda. Que vida, e que legado. Que voz! 'Não seja aquilo que te fizeram'. Descanse em paz, meu amigo", publicou o ator australiano no Instagram e no Twitter, com vídeo dos dois juntos citando a frase do filme "Logan".

Bardavid estava internado desde quarta-feira, 26, de acordo com publicação em suas redes sociais. “Isaac desde sempre tem problema de respiração, a doença dele está dentro do grupo DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). O nível de oxigenação dele sempre foi abaixo do considerado normal”, explicou o texto.

“Devido à idade avançada, a doença estava insistindo em manter a oxigenação muito baixa, mesmo usando os aparelhos que já possui em casa. Então ele precisou ser levado para tratamento no hospital. Está internado com auxílio de respiração mecânica”, continuou a publicação.

O dublador foi considerado um dos grandes nomes da área no Brasil e deu voz a personagens famosos como Wolverine; Esqueleto, de "He-Man"; Tigrão, do "Ursinho Pooh"; Robotnik, de "Sonic The Hedgehog Satam"; e Freddy Krueger, de "A Hora do Pesadelo".

Ele também trabalhou como ator em várias telenovelas da TV Globo. Atuou, por exemplo, em “Gabriela” (1975), “Escrava Isaura” (1976), “O Astro” (1977), “O Cravo e a Rosa” (2000) e “Chocolate com Pimenta” (2003).

Bardavid interpretou ainda Seu Elias Turco, na série Sítio do Picapau Amarelo, para substituir José Augusto Branco. Outro trabalho foi em alguns episódios de "Os Trapalhões".

