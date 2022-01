Morre Natasha Simonini do meme "Buonasera, Natasha! Buonasera, Katuxa"

A brasileira Katuxa Close anunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 12 de janeiro, a morte de sua amiga Natasha Simonini, do meme “Buonasera, Natasha! Buonasera, Katuxa". Ela não deu detalhes sobre a causa da morte.

Natasha ficou conhecida após viralizar na internet com um vídeo gravado em 2011 no aniversário de Bambola Star, evento que reuniu diversas personalidades LGBTQIA+ do Brasil e da Itália.

Na gravação, ela desce de um carro de luxo ao chegar na festa de aniversário e é abordado por Katuxa que a cumprimenta: "Buonasera, Natasha". Em seguida, ela cumprimenta de volta com "Buonasera, Katuxa" e continuam o diálogo em italiano. A conversa viralizou na época e se tornou um meme.

Natasha tinha 34 anos. Nas redes sociais, Katuxa escreveu: "Sempre te amarei. Obrigada pela sua amizade. Descanse em paz".

Relembre o meme:

