Philippe Seabra, do Plebe Rude, e Caike Falcão fazem show no Floresta Bar

Philippe Seabra, vocalista da banda de punk rock Plebe Rude, se apresentará no Floresta Bar. Ao lado do guitarrista e produtor cultural cearense Caike Falcão, os dois marcam presença no estabelecimento no dia 17 de dezembro, a partir das 23 horas.

Antes da apresentação, haverá um show com tributo ao rock nacional, que passará por vários nomes da música brasileira, como Camisa de Vênus e Titãs. Ainda terá uma apresentação da Killer Queen, banda cover do grupo britânico Queen.

A ação no bar começou em agosto de 2019, por meio de uma iniciativa de Caike Falcão em trazer artistas nacionais para tocar em Fortaleza. “De agosto a dezembro de 2019, trouxemos, em ordem: Tico Santta Cruz; Rodrigo Santos, do Barão Vermelho; Junior Groovador, logo no hype do Rock in Rio; Supla; Nasi, do Ira!; e Digão, do Raimundos. Em fevereiro de 2020, fizemos com o Sérgio Britto, do Titãs, e entramos no hiato da pandemia”, explica o guitarrista.

De acordo com ele, muitos artistas estão se apresentando sozinhos em outras regiões por causa das dificuldades de levar seus grupos completos para viagens. “É um mercado em ascensão. Muitos artistas estão fazendo assim devido às dificuldades de se viajar com banda completa”, pontua.

Neste mês, quem se apresenta é Philippe Seabra. Ele é o fundador, vocalista e guitarrista da banda Plebe Rude, que surgiu no início da década de 1980. O grupo tem vários álbuns de estúdio lançados desde sua fundação, como “Nunca Fomos Tão Brasileiros” (1987), “Plebe Rude” (1988) e “Nação Daltônica” (2014).

Além do cantor, integram a banda: Clemente Nascimento, também vocalista e guitarrista; André X, baixista e vocalista; e Marcelo Capucci, baterista.

Philippe Seabra no Floresta Bar

Quando: 17 de dezembro, às 23 horas

Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788)



