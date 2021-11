"Gracinha": Manu Gavassi lança álbum visual em novembro no Disney Plus

A cantora Manu Gavassi lançará o álbum visual "Gracinha" no dia 26 de novembro. Conteúdo estará disponível de forma exclusiva no Disney+

A cantora e compositora Manu Gavassi divulga seu mais novo projeto: o álbum visual “Gracinha”, que estreará no próximo dia 26 de novembro com exclusividade no Disney+.

O conteúdo apresenta uma mistura de música e cinema, seguindo os últimos lançamentos da plataforma de streaming, como “Black Is King”, da Beyoncé, e “Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles”, de Billie Eilish.

O disco, porém, será lançado na próxima sexta-feira, 12 de novembro, em todas as plataformas de música. O projeto surge após a artista se distanciar por quase um ano das redes sociais e passar um período de imersão em seus processos criativos.

“É com muito orgulho (com todo o meu amor e pitadas de suor) que finalmente anuncio GRACINHA, o álbum visual idealizado, roteirizado e co-dirigido por mim”, escreveu em postagem no seu perfil do Instagram. “Que venha essa era de luz (Obrigada, Mickey. Agora literalmente)”, complementou.

Esse é o primeiro projeto musical da cantora desde que ela se tornou uma das finalistas do Big Brother Brasil 2020. Neste período de um ano, lançou canções como “Deve ser horrível dormir sem mim” e “sub.ver.si.va”.



