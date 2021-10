Projeto abre inscrições para oficinas sobre a produção de arte indígena

Compreender as artes por meio do olhar dos indígenas. Esse é um dos principais objetivos das oficinas “Povos Indígenas”, realizadas pelo projeto Horizontalidades em parceria com a Editora Reticências e o Instituto Trilhas.

Uma das atividades será “Literatura indígena e os povos indígenas do Ceará”, que busca desconstruir estereótipos e potencializar a produção literária. O evento, que ocorre durante quatro dias, contará com a presença de Antônia Kanindé e Reginaldo Kanindé.

Nas datas, os dois discutirão sobre as trajetórias de nomes populares, como Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Eliane Potiguar e Olívio Jekupé. Ainda percorrerão os trabalhos de escritores estaduais, como Telma Tremembé e Auritha Tabajara.

Além disso, haverá “A experiência de jovens indígenas nas artes visuais”, que tem por objetivo compartilhar experiências vividas por artistas indígenas no meio das artes visuais. Também divididos em quatro momentos, os encontros terão participação de Débora Anacé, Thais Pitaguary, Junior Potiguara e Byya Kanindé.

As oficinas, que são on-line, têm inscrições gratuitas em links disponibilizados no perfil do Instagram da Editora Reticências. Nos formulários, é necessário preencher as informações básicas e citar os motivos para querer participar dos cursos.

O projeto recebe apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). O Projeto Horizontalidades também realiza outras atividades, que são divulgadas em suas redes sociais.

Programação on-line

- “A experiência de jovens indígenas nas artes visuais”, com Débora Anacé, Thais Pitaguary, Junior Potiguara e Byya Kanindé

Quando: 1, 3, 5 e 6 de novembro

- “Literatura indígena e povos indígenas no Ceará”, com Antônia Kanindé e Reginaldo Kanindé

Quando: 2, 4, 9 e 11 de novembro

Oficina Povos Indígenas

Quando: de 1 a 11 de novembro

Inscrições: no link

Mais informações: no perfil do Instagram @reticencias.art



