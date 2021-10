Lives de domingo, 31 de outubro (31/10): peça "Dança Boba", música e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 31 de outubro (31/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 31 de outubro (31/10)

15 horas: Infantil: espetáculo "Tatá - O travesseiro", da Artesanal Cia. de Teatro, no #CulturaEmCasa

Onde: site

15h45min: Infantil: espetáculo “Gabriel só quer ser ele mesmo” no Sympla

Onde: site

16 horas: Cinema: Trajetória Cinematográfica, com Cris Fragoso, no “Troca de Ideias” do Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

17 horas: Infantil: espetáculo “O Gran Circo Malabar”, do Coletivo FusCirco, no Centro Dragão do Mar

Onde: YouTube



18 horas: Música: Key L'Amour no Especial Cultural Reggae Cearense, do Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

18 horas: Artes visuais: Arte em Rede apresenta "Mural da Ancestralidade", de INDJA, com processo de live painting e conversa, no Centro Dragão do Mar

Onde: YouTube



19 horas: Cinema: filme "El Pueblo Que Falta" e mesa redonda “Contextos da violência política na América Latina” no Seminário Estratégias de Resistência e Criação em Arte no Porto Dragão

Onde: YouTube



19 horas: Infantil: espetáculo "Tatá - O travesseiro", da Artesanal Cia. de Teatro, no #CulturaEmCasa

Onde: site

19h30min: Gastronomia: Aula de Cordeiro, com Chef Caffarena, da programação “Chefs no Campo” do #CulturaEmCasa

Onde: site

20 horas: Artes cênicas: espetáculo “Os Animartistas”, da Cia. de Teatro Anjos da Alegria, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

20 horas: Artes Cênicas: espetáculo "Auê - Lá Vem a Barca!", dirigido por Duda Maia, no #CulturaEmCasa

Onde: site

20 horas: Artes cênicas: espetáculo “Dança Boba”, da Companhia Ateliê do Gesto

Onde: YouTube



21 horas: Artes cênicas: cena curta "Nulonunca 2.alguma coisa", de Alysson Lemos; e espetáculo "Corte", do grupo Corte, no Festival das Artes Cênicas

Onde: YouTube



21h30min: Artes cênicas: espetáculo “Quando as Máquinas Param”, da Amigos da Arte, no #CulturaEmCasa

Onde: site



