Lives de sábado, 30 de outubro (30/10): homenagem a Paulo Gustavo e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 30 de outubro (30/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 30 de outubro (30/10)

12 horas: Música: Itapira no #CulturaEmCasa

Onde: site

15 horas: Infantil: espetáculo "Tatá - O travesseiro", da Artesanal Cia. de Teatro, no #CulturaEmCasa

Onde: site

15h45min: Infantil: espetáculo “Gabriel só quer ser ele mesmo” no Sympla

Onde: site

16 horas: Música: Júlio Jamayka no Especial Cultural Reggae Cearense, do Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

16 horas: Artes cênicas: Fábrica de Cultura de Itaim Paulista apresenta o espetáculo “Todo tempo que ecoa meu devir”, seguido de bate-papo, no #CulturaEmCasa

Onde: site

17 horas: Música: concerto “Korngold e Tchaikovsky”, com regência de Evandro Matté e violino de Pablo de León, no #CulturaEmCasa

Onde: site

17 horas: Artes visuais: exposição virtual “Cultura a gosto: saberes e sabores no museu”, José e Maurício Albano

Onde: YouTube



17 horas: Infantil: espetáculo “O Carnaval dos Bichos”, da Evoé Cia. de Teatro, no #CulturaEmCasa

Onde: site

18 horas: Cinema: decupagem de uma experiência audiovisual no curta documentário “Tereza: o Adeus de Uma Paixão”, com Paulo Andrezio, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

18 horas: Artes cênicas: apresentação “O Virtuosismo de Ícaro” na Semana Virtual do Circo

Onde: YouTube



19 horas: Artes cênicas: espetáculo “De Santiago do Chile, 1973”

Onde: YouTube



19 horas: Artes cênicas: apresentação “Mulher Mágica Sim” na Semana Virtual do Circo

Onde: YouTube



19 horas: Artes cênicas: Festival das Artes Cênicas apresenta “Nunca vi o mar”, do Cambada de Teatro, seguido de “Lastá”, do Grupo Bricoleiros

Onde: YouTube



20 horas: Literatura: Sarau Poesia de Quarta, com Coletivo Poesia de Quarta, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

20 horas: Artes Cênicas: espetáculo "Auê - Lá Vem a Barca!", dirigido por Duda Maia, no #CulturaEmCasa

Onde: site

21 horas: Artes cênicas: Festival das Artes Cênicas apresenta “Ausências”, do Coletivo Atuantes em Cena, seguido de “O fantástico circo teatro do artista da fome”, do Cangaias Coletivo

Onde: YouTube



21h30min: Humor: “O Grande Golpe de Valdo”, homenagem a Paulo Gustavo do Multishow

Onde: YouTube



