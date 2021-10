Lives de domingo, 17 de outubro (17/10): Karla Tomé, Felipe Adjafre e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, domingo, 17 de outubro (17/10); Felipe Adjafre recebe Karla Tomé, Bárbara Sena e Alline Allmeida no projeto Pôr do Sol Fortaleza; Sana encerra festival híbrido

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 17 de outubro (17/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 17 de outubro (17/10)

14 horas: Abertura da programação do dia do Sana

Onde: YouTube



15 horas: Bate-papo: encontro com cineastas no Cabíria Festival

Onde: YouTube



16 horas: Contação de histórias: "Ngundia - saberes, sabores e algumas histórias", com Zwanga Nyack

Onde: YouTube



17 horas: Oficina "Brincando de Circo", com Sâmia Bittencourt

Onde: YouTube



17 horas: Felipe Adjafre recebe Karla Tomé, Bárbara Sena e Alline Allmeida no Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Onde: Instagram e YouTube

18 horas: Teatro: Espetáculo "Meu Lugar Está Morrendo e Com Ele Vou Junto"

Onde: YouTube



19 horas: Cinema: encerramento do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, com Lucia Murat e Julia Murat

Onde: YouTube



20 horas: Cinema: Longa-metragem "Puerpério: por um cinema de pôr-para-fora"

Onde: YouTube

