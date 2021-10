Lives de sexta, 15 de outubro (15/10): Sana 20 anos, Luedji Luna e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 15 de outubro (15/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 15 de outubro (15/10)

13 horas: Pitty

Onde: no canal da cantora na Twitch

16 horas: Contação de histórias: "Uma Chuáá em Movimento", com Vânia Rodrigues

Onde: YouTube

17 horas: Masterclass com Luedji Luna

Onde: YouTube

18 horas: Abertura da edição de 20 anos do Sana

Onde: YouTube

18 horas: Teatro: Espetáculo "Meu Pedacinho de Chão"

Onde: YouTube

19 horas: Música: Espetáculo "Joia", com Jussara Silva em homenagem ao disco de Caetano Veloso

Onde: YouTube e Instagram

19 horas: Exposição "Ocupação Olhares Inspirados: Raquel Trindade, Rainha Kambinda"

Onde: YouTube e Facebook

20 horas: Exposição: "Desenvisibilização de um ser", com Indja

Onde: YouTube

