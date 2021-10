Netflix: "7 Prisioneiros", com Rodrigo Santoro, ganha data de estreia

Produção nacional com reconhecimento internacional, o longa-metragem "7 Prisioneiros" estreia dia 11 de novembro na Netflix. Com direção de Alexandre Moratto e estrelado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, o filme faz uma crítica às relações trabalhistas na economia de hoje.

O jovem Mateus (Malheiros) sai de sua cidade no interior em busca de uma oportunidade em São Paulo. Na capital, ele passa a trabalhar em um ferro velho comandado por Luca (Santoro) , mas em condições análogas à escravidão.

O filme foi reconhecido no 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza com dois prêmios. A produção é de Ramin Bahrani (diretor indicado ao Oscar com O Tigre Branco, também da Netflix) e Fernando Meirelles (indicado ao Oscar com Cidade de Deus), com a O2 Filmes, e o roteiro é assinado por Thayná Mantesso.

A Netflix divulgou uma cena inédita, onde o público pode sentir a tensão que existe na narrativa que mostra a dura realidade das relações trabalhistas análogas à escravidão sob uma ótica de poder, solidariedade e traição. Confira o trecho:

7 Prisioneiros

Quando: 11 de novembro

Onde: Netflix

