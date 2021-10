Cinema do Dragão do Mar: veja os lançamentos de filmes desta semana

Quatro novos filmes estreiam no Cinema do Dragão a partir desta quinta-feira, 7 de outubro. Um dos títulos, que terá sessões presenciais no equipamento cultural, é “De Volta Para Casa”, do diretor Wayne Wang.

A história acompanha o escritor Chang-Rae durante um dia de sua vida. Ele cuida da sua mãe com câncer e precisa preparar um jantar tradicional da Coreia do Sul para o Ano Novo. A partir disso, mostra suas memórias, suas expectativas e os planos para o futuro.

Outro longa-metragem da sala presencial é “Bagdá Vive em Mim”, com direção de Samir. A narrativa revela a trajetória de vários protagonistas diferentes, como Taufiq, um escritor fracassado, Amal, uma arquiteta que se esconde do marido, e Muhannad, um jovem especialista em tecnologia.

Os três se encontram em um café que virou ponto de encontro para exilados iraquianos em Londres. Mas um ataque ao lugar transformará as vidas de todos os frequentadores em um caos.

O Cinema do Dragão ainda fará sessão única do clássico italiano “Stromboli” (1950), de Roberto Rossellini. Em um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, Karen se casa com um pescador para fugir de um campo de concentração.

No Cinema Virtual, duas obras audiovisuais serão lançadas. Terá “Gundala: A Ascensão de um Herói”, de Joko Anwar, que conta a história de um famoso super-herói dos quadrinhos da Indonésia. Também haverá “O Pombo - Um Refúgio Para Sobreviver”, de Banu Sivaci, que acompanha um adolescente com problemas sociais que se refugia em um porão para cuidar de pombos.

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 7

Onde: na sala presencial do Cinema Dragão e no Cinema Virtual

Quanto: valores variam entre R$ 5 e R$ 19,90, com ingressos no Ingresso.com

Onde: programação presencial na rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema; programação on-line no site do Cinema Virtual



