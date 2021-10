Após impasse sobre RuPaul's, Xuxa é confirmada para reality drag da Amazon

Com Xuxa Meneghel e e a drag quen Ikaro Kadoshi como apresentadoras, o Amazon Prime Video anuncia o novo reality show brasileiro "Caravana das Drags". O programa seguirá artistas drag brasileiras de todo o País em uma competição pelo título de "Drag Suprema" enquanto elas viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus extravagantemente decorado. O formato de Caravana das Drags foi criado e desenvolvido exclusivamente para o Prime Video e estará disponível no serviço em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.

"Estamos empolgados com esta ideia incrível para um reality show que junta viagens e uma competição para celebrar a arte drag, tudo isso enquanto levamos o público para conhecer diversos locais do Brasil em grande estilo. Nos sentimos muito sortudos por ter Xuxa e Ikaro como apresentadoras e poder reunir drags de diversas cidades diferentes. Mais do que uma competição entre artistas talentosas, acreditamos que Caravana das Drags mostrará a diversidade e pluralidade do nosso país, proporcionando aos nossos clientes uma experiência única de cultura drag cheia de alegria e brilho", disse Malu Miranda, Head de Conteúdo Original Brasileiro do Amazon Studios.

A competição contará com artistas drag de todo o País, que farão um tour por diferentes cidades do Brasil e irão enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada local. O show terá um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e convidados especiais que representarão a cultura local de cada cidade. Ao final de todos os episódios, uma drag será eliminada, até que restem as finalistas.

Em agosto, surgiu a notícia de que o "RuPaul's Drag Race" ganharia uma versão brasileira com a apresentação de Xuxa. Porém, a escolha não foi bem recebida por parte do público e a drag queen Paulette Pink, amiga próxima da Rainha dos Baixinhos, afirmou que a artista recusou o convite após ver a repercussão negativa

